Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250729-1: Polizisten stellen Insassen nach Verkehrsunfallflucht in Maisfeld

Kerpen (ots)

Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs

Nach einem Verkehrsunfall in Kerpen-Manheim-Alt am Montagvormittag (28. Juli) flüchteten zwei Insassen und versuchten, sich in einem Maisfeld zu verstecken. Polizisten stellten die zwei Männer (beide 19) schließlich. Beide erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Fahrer steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol und ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Er muss sich nun in Verfahren wegen mehrerer Verkehrsdelikte verantworten.

Gegen 9.45 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Er sei auf der Kreisstraße (K) 4 in Richtung Buir unterwegs gewesen und ihm sei ein VW Passat entgegengekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der VW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls habe sich das Auto einmal um die eigene Achse gedreht und sei auf der Gegenfahrbahn zum Stehen gekommen. Der Zeuge habe dem Beifahrer aus dem Auto geholfen. Anschließend sollen beide Insassen über die angrenzenden Felder in ein Maisfeld geflohen sein.

Hinzugerufene Beamte umstellten das Maisfeld. Mithilfe einer Drohne der Feuerwehr entdeckten die Beamten die zwei Flüchtigen und stellten sie kurze Zeit später. Bei der Befragung stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des 19-jährigen Fahrers fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von etwa 1,7 Promille an. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der junge Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Rettungskräfte kümmerten sich um das Duo und brachten beide in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Polizisten entnahm eine Ärztin im Krankenhaus eine Blutprobe beim Fahrer. Die Uniformierten dokumentierten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Zudem fertigten sie auch eine Strafanzeige gegen den Halter des Fahrzeugs. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell