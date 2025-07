POL-REK: 250728-2: Fahndungsrücknahme - Vermisster aus Wesseling tot aufgefunden

Bergheim (ots) - Aufmerksame Zeugin alarmierte Polizei Nach einem Einbruch in eine Werkstatt in der Nacht zu Samstag (26. Juli) in Quadrath-Ichendorf haben Polizisten zwei Männer (38, 42) vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen müssen sich nun jeweils in ein einem Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aus Werkstätten verantworten. Eine aufmerksame Zeugin soll zunächst gegen 23.40 Uhr ...

