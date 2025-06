FW-PI: Leblose Person in der Elbe - Großeinsatz bei Haselau

Pinneberg (ots) - Ellerhoop: Feuerwehren verhindern Großfeuer bei Zimmerbrand in Einfamilienhaus Datum: Dienstag, 17. Juni 2025, 0.24 Uhr +++ Einsatzort: Ellerhoop, Hauskoppel +++ Einsatz: FEU G Y (Feuer größer Standard, Menschenleben in Gefahr) Ellerhoop - In der Nacht zu Dienstag (17. Juni) ist es in Ellerhoop zu einem größeren Feuerwehreinsatz aufgrund eines ...

