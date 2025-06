Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Ellerhoop: Feuerwehren verhindern Großfeuer bei Zimmerbrand in Einfamilienhaus

Pinneberg (ots)

Ellerhoop: Feuerwehren verhindern Großfeuer bei Zimmerbrand in Einfamilienhaus Datum: Dienstag, 17. Juni 2025, 0.24 Uhr +++ Einsatzort: Ellerhoop, Hauskoppel +++ Einsatz: FEU G Y (Feuer größer Standard, Menschenleben in Gefahr)

Ellerhoop - In der Nacht zu Dienstag (17. Juni) ist es in Ellerhoop zu einem größeren Feuerwehreinsatz aufgrund eines ausgedehnten Zimmerbrands in einem Einfamilienhaus gekommen. Mehr als 60 Kräfte aus drei Feuerwehren waren im Einsatz. Sie begrenzten das Feuer auf seinen Entstehungsort. Personen wurden nicht verletzt. Um 0.24 Uhr heulten in Ellerhoop die Sirenen, zeitgleich schrillten auch die Funkmeldeempfänger der Freiwilligen Feuerwehren Ellerhoop und Seeth-Ekholt mit der Alarmierung FEU G Y (Feuer größer Standard, Menschenleben in Gefahr). Zum Zeitpunkt der Alarmierung war der Verbleib der vierköpfigen Familie des betroffenen Wohnhauses an der Straße Hauskoppel in Ellerhoop unklar. Entwarnung dann beim Eintreffen der ersten Kräfte in der engen Wohnstraße: Alle vier Bewohner und ein Hund hatten das Haus unverletzt aus eigener Kraft verlassen. Die Feuerwehr konnte sich so auf die Löscharbeiten konzentrieren. Es brannte in einem Zimmer gleich hinter der Eingangstür. Die Flammen schlugen heraus. Unter Atemschutz wurde ein C-Rohr zur Brandbekämpfung vorgenommen. Dies zeigte schnellen Erfolg. Eine weitere Brandausbreitung wurde verhindert. Das Feuer blieb auf das Zimmer begrenzt. Allerdings war der Brandrauch durch das ganze Haus gezogen, quoll auch aus einigen Ritzen im Dach. Daher wurde vorsichtshalber der Teleskopmast der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch angefordert. Von dort aus wurde das Dach mehrfach kontrolliert. Nach etwas mehr als einer Stunde konnte langsam zurückgebaut werden. Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Kräfte

FF Ellerhoop: 25 mit 4 Fahrzeugen FF Seeth-Ekholt: 22 mit 3 Fahrzeugen FF Tornesch: 12 mit 2 Fahrzeugen KFV Pinneberg: 2 mit 2 Fahrzeugen Rettungsdienst RKiSH: 6 mit 3 Fahrzeugen Einsatzleiter: Detlef Hahn, stellvertretender WEhrführer FF Ellerhoop

