Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250728-1: Festnahme nach Einbruch in Werkstatt

Bergheim (ots)

Aufmerksame Zeugin alarmierte Polizei

Nach einem Einbruch in eine Werkstatt in der Nacht zu Samstag (26. Juli) in Quadrath-Ichendorf haben Polizisten zwei Männer (38, 42) vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen müssen sich nun jeweils in ein einem Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aus Werkstätten verantworten.

Eine aufmerksame Zeugin soll zunächst gegen 23.40 Uhr ein lautes Knallgeräusch im Bereich einer Werkstatt an der Frenser Straße gehört haben. Gleichzeitig seien zwei Autos vom Bereich weggefahren. Kurz danach sei eines der Autos zurückgekehrt, drei Insassen seien im Bereich des Bahnhofs ausgestiegen und zwei Personen seien in Richtung eines Discounters verschwunden. Gegen 1 Uhr habe die Zeugin schließlich Taschenlampen in der Werkstatt gesehen und umgehend die Polizei alarmiert.

Die hinzugerufenen Polizisten umstellten das Gebäude und trafen auf zwei Verdächtige, die sich im Außenbereich der Werkstatt versteckten. Beide Männer passten auf die Personenbeschreibung der Zeugin. Die Beamten kontrollierten die Verdächtigen und nahmen sie vorläufig fest. Sie dokumentierten die Spuren am Tatort. Dabei stellten die Polizisten fest, dass die Scheibe einer Tür des Betriebs eingeschlagen worden war. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 21 dauern an.

Hinweise von Zeugen sind, wie in diesem Fall, für die polizeiliche Arbeit von besonderer Bedeutung. Scheuen Sie nicht, die Polizei bei verdächtigen Beobachtungen, auch über den Notruf 110, zu kontaktieren. Eine gute Beschreibung der Beobachtungen und der Person kann dazu beitragen, Sachverhalte und mögliche Straftaten aufzuklären. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell