POL-REK: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Erftstadt - Unfallbeteiligte zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag (26.07.2025) in Erftstadt ist eine 32-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe die 32-Jährige ihr Auto im Bereich des Kastanienwegs in Erftstadt abgestellt und sei aus dem Fahrzeug gestiegen. Dabei habe sie festgestellt, dass sich das Fahrzeug auf der leicht abschüssigen Fahrbahn in Bewegung setzte. Beim Versuch, das Fahrzeug aufzuhalten, wurde die Unfallbeteiligte zwischen ihrem Auto und einem weiteren geparkten Fahrzeug eingeklemmt. Sie konnte sich selbständig befreien und den Notruf wählen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizisten dokumentierten Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige (pk).

