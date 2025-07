Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 2. Juli 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 22:00 Uhr einen 39-Jährigen auf dem Magdeburger Hauptbahnhof. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei stellten die Beamten fest, dass gegen den Deutschen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vorlag. Im Dezember 2024 wurde durch das Amtsgericht Burgwedel gegen den Mann wegen Diebstahls ein Strafbefehl mit der verpflichtenden Zahlung von 900 Euro erlassen. Da der Mann unbekannten Aufenthaltes war, erließ die Staatsanwaltschaft Hannover im März 2025 den Vollstreckungshaftbefehl. Dieser wurde dem Gesuchten durch die Bundespolizisten eröffnet. Die Beamten nahmen den Mann fest und mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Dem Mann gelang es, den haftabwendenden Betrag in Höhe von 900 Euro aufzubringen. Somit entging er den noch zu verbüßenden 45 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Nach Einzahlung des Geldes konnte er die Dienststelle um 22:40 Uhr wieder als freier Mann verlassen. Die Bundespolizisten informierten abschließend die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

