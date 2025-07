Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mehrere Anzeigen im Gepäck: Mit 5000 Euro teurem Fahrrad zum Bahnhof, zu Fuß nach Hause

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 1. Juli 2025 stellte eine Streife der Bundespolizei um 15:12 Uhr einen Mann im Eingangsbereich am Hauptbahnhof Magdeburg fest. Bei der sich anschließenden Kontrolle des 32-Jährigen wurde er nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen befragt. Den Beamten gegenüber gab er an, ein Messer und Betäubungsmittel in seinem Rucksack mitzuführen. Bei der Überprüfung seines genutzten Fahrrades sollten die Beamten weiter fündig werden. Durch den Abgleich der Identifikationsnummer des E-Bikes in der Fahndungsdatei der Polizei wurde bekannt, dass es vor drei Monaten durch den besonders schweren Fall des Diebstahls, als gestohlen gemeldet wurde. In Summe stellten die Beamten ein Klappmesser, zwei szenetypische Cliptütchen mit betäubungsmittelähnlichen Substanzen, hier vermutlich Kokain und Crystal Meth fest. Diese und das circa 5000 Euro teure E-Bike wurden sichergestellt. Nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Deutsche die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg wieder verlassen. Er erhält Anzeigen wegen Verstößen gegen das Strafgesetzbuch sowie Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell