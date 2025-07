Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchter 41-Jähriger entgeht der Haft, weil seine Schwester zahlt

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 30. Juni 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 15:19 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Halle (Saale), der laut Fahndungssystem der Polizei per Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) gesucht wurde. Demnach hatte das Amtsgericht Halle (Saale) bereits im Januar 2020 den 41-Jährigen wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 1920 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 160 Tagen verurteilt. Einer Ratenzahlung kam er nicht nach. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft Halle (Saale) im Mai 2025 den erwähnten Haftbefehl. Dieser wurde dem gesuchten Ungarn durch die Bundespolizisten eröffnet. Demnach hätte der Mann noch eine Restersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen zu verbüßen. Der Mann wurde festgenommen und zur Dienststelle am Hauptbahnhof mitgenommen. Die Schwester des Mannes konnte den haftbefreienden Betrag in Höhe von insgesamt 870,50 Euro bezahlen, so dass der Mann einer Inhaftierung entging und die Dienststelle als freier Mann verlassen konnte. Die Bundespolizisten informierten im Nachgang die ausschreibende Behörde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell