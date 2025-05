Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Zweiradfahrer durch Unfall schwer verletzt

Kreimbach-Kaulbach (Kreis Kusel) (ots)

Schwere Verletzungen erleidet ein 70-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Fahrer des Kraftrades am heutigen Nachmittag von einem Schotterplatz auf die Bahnhofstraße auffahren. Hier übersah er den von links kommenden PKW eines 60-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Zweirads stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert und befindet sich derzeit in intensivmedizinischer Behandlung. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße musste während der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt werden.|pilek

