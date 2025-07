Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250729-2: Falscher Bankmitarbeiter ergaunerte Bankkarte und hob Geld ab

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann im Alter von 20 bis 25 Jahren mit schwarzen kurzen Haaren. Der Unbekannte soll am Montagnachmittag (28. Juli) in Bergheim bei einem älteren Ehepaar nach einem betrügerischen Anruf eine Bankkarte abgeholt und später Geld abgehoben haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die Geschädigten gegen 15.40 Uhr einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters erhalten haben. Er habe von ungewöhnlichen Kontoaktivitäten und einer Bargeldabhebung gesprochen. Um die Angelegenheit zu klären, brauche er angeblich die PIN und die Bankkarte. Gegen 15.50 Uhr sei ein Unbekannter an der Haustür in der Nähe des Ginsterweges erschienen und habe die Bankkarte an sich genommen. Wenig später bemerkten die misstrauisch gewordenen Geschädigten zwei Abbuchungen, ließen ihre Karte sperren und verständigten die Polizei.

In drei weiteren Fällen am Montag in Elsdorf-Heppendorf und in Esch blieb es jeweils bei einem versuchten Betrug. In allen Fällen habe ein angeblicher Bankmitarbeiter von einer Überweisung an einen Online-Versandhändler berichtet, die es zu klären galt. Während in zwei Fällen die Geschädigten sofort auflegten, meldeten sich aufmerksame Nachbarn bei der dritten Geschädigten. Als diese zwischen 18.30 Uhr und 18.50 Uhr mit dem angeblichen Bankmitarbeiter telefonierte, hätten sie einen Verdächtigten vor dem Haus der Geschädigten an der Josef-Feuser-Straße beobachtet, der dort offenbar wartete. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte und ungefähr 180 Zentimeter große Mann mit schwarzen gelockten Haaren und einem Bart soll mit einem weißen T-Shirt mit buntem Aufdruck und einer hellblauen Jeans bekleidet gewesen sein. Als er sich beobachtet fühlte, sei er in einem älteren schwarzen Ford Fiesta davongefahren. Die Ermittler gehen derzeit Hinweisen nach, wonach dieser Unbekannte mit dem betrügerischen Anruf im Zusammenhang stehen könnte.

In allen Fällen fertigten die Beamten Strafanzeigen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell