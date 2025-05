POL-HSK: Britischer Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Medebach (ots) - Im Zeitraum vom 05.05. bis zum 07.05.2025 brachen bislang unbekannte Täter in Referinghausen in das Feuerwehrgerätehaus ein. In der Nacht vom 06.05. auf den 07.05.2025 wurde in das Sportheim eingebrochen. In das Feuerwehrgerätehaus verschafften sich der oder die Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zugang. Aus einem Wagen der Feuerwehr wurde ein ...

mehr