Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250730-2: Mercedes entwendet - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittlungen dauern an

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die in der Nacht zu Dienstag (29. Juli) einen Mercedes in Kerpen entwendet haben sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll sich ein Mann gegen 1.50 Uhr an dem weißen Auto in einem Wohngebiet zwischen der Landesstraße (L) 277 und Konrad-Honsings-Straße aufgehalten haben. Ein Weiterer habe sich in den Mercedes gesetzt und sei losgefahren.

Der Geschädigte rief die Polizei. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf.

Allgemeiner Hinweis der Polizei Rhein-Erft-Kreis: Autodiebe können mit einem Signalverstärker die Funkwellen von Autoschlüsseln verstärken. So gelingt es ihnen, Fahrzeuge mit "Keyless Go" ohne die originalen Schlüssel zu öffnen und zu starten. Die Berater der Kriminalprävention empfehlen daher, die Fahrzeugschlüssel nicht in unmittelbarer Nähe des Autos aufzubewahren. Die Übertragung der Funkwellen des Autoschlüssels kann mit speziellen Schlüsselboxen effektiv unterbunden werden. Den Funkschlüssel in einer solchen Box aufzubewahren, bietet hohen Schutz. (sc)

