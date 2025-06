POL-PDWIL: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Wittlich

Flußbach (ots) - Am 17.06.2025 gegen 13:45 Uhr meldet sich ein 59-jähriger, Motorradfahrer per Notruf bei der Rettungsleitstelle. Er sei im Wald in Flußbach mit seiner Motocross-Maschine verunfallt und verletzt. Den genauen Standort konnte er nicht benennen. Durch die Geräusche des kreisenden Rettungshubschraubers Christoph 10 kann der Verletzte die Einsatzkräfte ...

