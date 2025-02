Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe beschädigt

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Mann beschädigte am Freitag (21.02.2025) gegen 02:35 Uhr gewaltsam eine Fensterscheibe des Bahnhofsgebäudes in Suhl. Ein Zeuge sah die Person in Richtung Kommerstraße weglaufen. Trotz sofortiger Suche, konnte der Täter nicht mehr durch die Polizei festgestellt werden. An der Scheibe entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0046476/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

