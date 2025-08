POL-REK: 250806-1: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Bergheim (ots) - Türen aufgehebelt und Geld entwendet Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Sonntagabend (3. August) und Montagmorgen (4. August) in ein Pfarrbüro in Bergheim-Paffendorf eingebrochen sein sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

