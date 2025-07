Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann verliert mehr als 10.000 Euro und bekommt es von Polizisten zurück

Landkreis Rostock (ots)

Am 19.07.2025, gegen 08:25 Uhr, kam es zu einer größeren Fundunterschlagung in Mönchhagen bei Rostock. Der Geschädigte verlor sein mit einer großen Summe Bargeld gefülltes Portemonnaie auf dem Weg von seinem Auto zu einer dort ansässigen Bäckerei. In der Filiale bemerkte er den Verlust der Geldbörse mit über 10.000 EUR Bargeld und ging eilig zu seinem PKW zurück. Die Geldbörse konnte er jedoch nicht auffinden. Durch Zeugen wurde beobachtet, dass sich der Fahrer eines Lieferanten-LKW beim Hin- und Hertransportieren der Backwaren bückte und scheinbar etwas einsteckte. Der LKW konnte durch Kräfte des Polizeihauptrevieres Bad Doberan am Bäckerei-Depot in Elmenhorst festgestellt und der Fahrer kontrolliert werden. Da sich der Tatverdächtige wenig kooperativ zeigte, beantragte die Staatsanwaltschaft Rostock kurzerhand einen Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Rostock. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes förderten die Polizisten schließlich das unterschlagene Bargeld in den Schuhen des 39-jährigen deutschen Fahrers zu Tage. Das Portemonnaie an sich wurde später an einer Tankstelle auf der Herrentoilette im Mülleimer gefunden, an der der Fahrer offenbar zuvor einen Stop einlegte. Das Portemonnaie mitsamt Geld erhielt der glückliche Eigentümer am heutigen Tage von den Beamten des Polizeihauptrevieres Bad Doberan zurück. Mit dem Geld wollte er sich ein Auto in der Region kaufen. Beim beschuldigten Fahrer des Lieferanten-LKW konnte zudem die Einnahme von Betäubungsmitteln nachgewiesen werden, so dass dieser mit einer weiteren Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetzes rechnen muss. Jette Hantke, Polizeihauptkommissarin

