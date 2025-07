POL-HRO: Störung einer queeren Gedenkveranstaltung in Rostock

Parchim (ots) - Bei einem Brand zweier Gartenlauben im Heineweg in Parchim ist am Donnerstagnachmittag Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 16:40 Uhr zuerst eine Gartenlaube in Brand geraten sein, wodurch eine zweite danebenstehende Gartenlaube ebenfalls Feuer fing. Beide Lauben der Kleingartenanlage "Am Brunnen" waren leerstehend und brannten vollständig nieder. ...

