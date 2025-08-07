PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250807-2: Polizisten stellen vier Tatverdächtige nach Raubdelikt

Frechen (ots)

Angestellter eines Kiosks leicht verletzt

Polizisten haben am Mittwochabend (6. August) vier Tatverdächtige (w17, m19, m19, m21) in Frechen gestellt. Ihnen wird vorgeworfen, einen Kiosk überfallen und einen Mitarbeiter (28) dabei leicht verletzt zu haben. Ein weiterer, bislang unbekannter Tatverdächtiger sei circa 170 Zentimeter groß und habe schwarze Haare. Zur Tatzeit sei er mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen.

Laut ersten Ermittlungen soll das Quintett den Kiosk an der Hauptstraße gegen 18.30 Uhr betreten haben. Nach einer kurzen Konversation mit dem Angestellten sollen die beiden 19-Jährigen den Mitarbeiter angegriffen und geschlagen haben. Danach sollen die Tatverdächtigen gemeinsam mit der Tatverdächtigen (17) und einer Zeugin (17) in Richtung Friedhof geflüchtet sein. Dabei sollen sie eine Kartusche Lachgas entwendet haben.

Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Noch in Tatortnähe stellten die Beamten vier der fünf Tatverdächtigen. Die 17-Jährige Tatverdächtige hielt dabei eine Kartusche Lachgas in den Händen. Die Polizisten durchsuchten die Verdächtigen und brachten sie auf eine Polizeiwache. Dort stellten sie die Personalien der nunmehr Beschuldigten fest. Bei den drei jungen Männern nahmen sie Alkoholgeruch sowie eine verwaschene Sprache wahr und ordneten jeweils eine Blutprobe an, die ein Arzt auf der Polizeiwache entnahm. Der verletzte Angestellte des Kiosks begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Die vier Tatverdächtigen müssen sich nun jeweils in einem Verfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 13 aufgenommen. Hinweise zum flüchtigen Täter nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 11:47

    POL-REK: 250807-1: Zweiradfahrerin nach Verkehrsunfall davongefahren - Zeugensuche

    Pulheim (ots) - Fußgängerin bei Zusammenstoß leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (5. August) in Pulheim ist eine Fußgängerin (24) leicht verletzt worden. Eine unfallbeteiligte Pedelecfahrerin sei nach dem Zusammenstoß davongefahren. Die Unbekannte sei ungefähr 60 Jahre alt und habe keinen Helm auf dem dunklen Pedelec getragen. Zur ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 09:46

    POL-REK: 250806-1: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

    Pulheim (ots) - Fenster aufgehebelt Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Dienstag (5. August) in ein Einfamilienhaus in Pulheim eingebrochen sein sollen. Sie sollen Schmuck und Geschirr erbeutet haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren