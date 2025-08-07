Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250807-2: Polizisten stellen vier Tatverdächtige nach Raubdelikt

Frechen (ots)

Angestellter eines Kiosks leicht verletzt

Polizisten haben am Mittwochabend (6. August) vier Tatverdächtige (w17, m19, m19, m21) in Frechen gestellt. Ihnen wird vorgeworfen, einen Kiosk überfallen und einen Mitarbeiter (28) dabei leicht verletzt zu haben. Ein weiterer, bislang unbekannter Tatverdächtiger sei circa 170 Zentimeter groß und habe schwarze Haare. Zur Tatzeit sei er mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen.

Laut ersten Ermittlungen soll das Quintett den Kiosk an der Hauptstraße gegen 18.30 Uhr betreten haben. Nach einer kurzen Konversation mit dem Angestellten sollen die beiden 19-Jährigen den Mitarbeiter angegriffen und geschlagen haben. Danach sollen die Tatverdächtigen gemeinsam mit der Tatverdächtigen (17) und einer Zeugin (17) in Richtung Friedhof geflüchtet sein. Dabei sollen sie eine Kartusche Lachgas entwendet haben.

Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Noch in Tatortnähe stellten die Beamten vier der fünf Tatverdächtigen. Die 17-Jährige Tatverdächtige hielt dabei eine Kartusche Lachgas in den Händen. Die Polizisten durchsuchten die Verdächtigen und brachten sie auf eine Polizeiwache. Dort stellten sie die Personalien der nunmehr Beschuldigten fest. Bei den drei jungen Männern nahmen sie Alkoholgeruch sowie eine verwaschene Sprache wahr und ordneten jeweils eine Blutprobe an, die ein Arzt auf der Polizeiwache entnahm. Der verletzte Angestellte des Kiosks begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Die vier Tatverdächtigen müssen sich nun jeweils in einem Verfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 13 aufgenommen. Hinweise zum flüchtigen Täter nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell