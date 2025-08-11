PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250811-1: Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit Flucht

Kerpen (ots)

12-Jähriger leicht verletzt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht zur Klärung eines Unfallhergangs einen bislang unbekannten Mann mit kurzen, dunklen Haaren, der am Donnerstag (7. August) mit einem schwarzen Audi in Kerpen unterwegs gewesen und an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein soll. Dabei wurde ein Fahrradfahrer (12) leicht verletzt. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sei der 12-Jährige mit seinem Rad gegen 16.45 Uhr auf der Erftstraße in Richtung Horrem unterwegs gewesen. Auf Höhe der Hausnummer 43 sei ihm ein Audifahrer entgegengekommen, der aus bislang ungeklärtem Grund in Richtung seiner Fahrbahn gelenkt habe. Bei dem Versuch auszuweichen sei der Junge gestürzt. Der Mann in dem schwarzen Auto sei davongefahren.

Der 12-Jährige erstattete später Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

