Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250812-2: LKW-Kran kollidiert mit Brücke

Kerpen (ots)

Bundestraße 264 zwischen Kerpen-Blatzheim und Kerpen-Türnich gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (11. August) zwischen Kerpen-Blatzheim und Kerpen-Türnich ist der Fahrer (64) eines LKW leicht verletzt worden. Nachdem der Kran des Aufliegers mit einer Brücke kollidiert war, überschlug sich das Fahrzeug. Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten Fahrer.

Laut ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr auf der Bundestraße (B) 264 zwischen Türnich und Blatzheim. Aus bislang ungeklärten Gründen kollidierte der Kran des LKW mit einer Brücke, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geraten sei und letztlich auf dem Dach liegend am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam.

Durch herumliegende Trümmerteile ist der Ford Puma eine Autofahrerin (38) beschädigt worden. Die Frau und zwei weitere Insassen blieben unverletzt.

Alarmierte Polizisten sperrten umgehend die Unfallörtlichkeit weiterräumig ab. Eine Spezialfirma half bei der Bergung des Fahrzeuges. Zur Rekonstruktion des Unfalls stellten Polizisten des Verkehrsdienstes den Fahrtenschreiber des LKW sicher. Nach Abschluss der Unfallaufnahme blieb die Straße weiterhin gesperrt. Ein Sachverständiger hat die Beschädigungen an der Brücke bereits begutachtet.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben derweil mit den weiteren Ermittlungen begonnen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell