POL-RE: Castrop-Rauxel: Firmenauto gestohlen

Eine Zeugin konnte am Montagmittag einen unbekannten Mann bei einem mutmaßlichem Auto-Diebstahl beobachten. Gegen 12:30 Uhr stieg der Tatverdächtige in einen weißen Seat Ibiza ein mit Herner-Kennzeichen ein und fuhr davon. Das Firmenfahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz am Biesenkamp. Wie genau der Mann an den Autoschlüssel kam, ist aktuell noch unklar.
Personenbeschreibung:
-30-40 Jahre - schwarze Haare - athletisch gebaut - schwarze Cap - schwarzes T-Shirt
Die Polizei bittet unter der Tel.: 0800/2361 111 um Hinweise zu dem Vorfall.
