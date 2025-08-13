Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Firmenauto gestohlen

Recklinghausen (ots)

Eine Zeugin konnte am Montagmittag einen unbekannten Mann bei einem mutmaßlichem Auto-Diebstahl beobachten. Gegen 12:30 Uhr stieg der Tatverdächtige in einen weißen Seat Ibiza ein mit Herner-Kennzeichen ein und fuhr davon. Das Firmenfahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz am Biesenkamp. Wie genau der Mann an den Autoschlüssel kam, ist aktuell noch unklar.

Personenbeschreibung:

-30-40 Jahre - schwarze Haare - athletisch gebaut - schwarze Cap - schwarzes T-Shirt

Die Polizei bittet unter der Tel.: 0800/2361 111 um Hinweise zu dem Vorfall.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell