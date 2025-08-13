PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unbekannte Jugendliche entwenden E-Scooter - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Drei Jugendliche schubsten eine 13-Jährige von ihrem E-Scooter, anschließend sind sie mit dem Fahrzeug geflüchtet.

Zu dem Vorfall kam es am Dienstagmittag (12 Uhr) vor dem Freibad an der Schützenstraße. Hier hatte die 13-Jährige den E-Scooter mit zwei Schlössern gesichert. Eines der beiden Schlösser war bei ihrer Rückkehr bereits geöffnet. Als die 13-Jährige auf den E-Scooter stiegt wurde sie von den Jugendlichen angegangenen. Die Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Schützenstraße.

Die drei konnten lediglich als 16-18 Jahre alt beschrieben werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Raubes ein.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 19:59

    POL-RE: Haltern am See: Alleinunfall mit Verletzten

    Recklinghausen (ots) - Aus bislang nicht geklärter Ursache fuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Haltern am See am Dienstagnachmittag (15:45 Uhr, nach einem Überholvorgang, vor die Hauswand eines Barbershops. Dabei gingen zwei große Fensterscheiben zu Bruch. Der Mann war zunächst auf der Rochfordstraße in nordwestlicher Fahrtrichtung unterwegs und kam nach dem Überholvorgang nach rechts von der Fahrbahn ab und ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:09

    POL-RE: Herten/ Castrop-Rauxel: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

    Recklinghausen (ots) - Herten: Auf der Zwickauer Straße hat ein Anwohner am Montagvormittag mutmaßliche Einbrecherinnen überrascht - die tatverdächtigen Frauen rannten davon. Gegen 09:30 Uhr hörte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses verdächtige Geräusche an seiner Wohnungstür. Als er die Tür öffnete, ergriffen zwei Frauen die Flucht. Sie hinterließen ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren