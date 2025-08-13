Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Unbekannte Jugendliche entwenden E-Scooter - Zeugen gesucht
Recklinghausen (ots)
Drei Jugendliche schubsten eine 13-Jährige von ihrem E-Scooter, anschließend sind sie mit dem Fahrzeug geflüchtet.
Zu dem Vorfall kam es am Dienstagmittag (12 Uhr) vor dem Freibad an der Schützenstraße. Hier hatte die 13-Jährige den E-Scooter mit zwei Schlössern gesichert. Eines der beiden Schlösser war bei ihrer Rückkehr bereits geöffnet. Als die 13-Jährige auf den E-Scooter stiegt wurde sie von den Jugendlichen angegangenen. Die Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Schützenstraße.
Die drei konnten lediglich als 16-18 Jahre alt beschrieben werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Raubes ein.
Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.
