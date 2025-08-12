Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/ Castrop-Rauxel: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Herten:

Auf der Zwickauer Straße hat ein Anwohner am Montagvormittag mutmaßliche Einbrecherinnen überrascht - die tatverdächtigen Frauen rannten davon. Gegen 09:30 Uhr hörte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses verdächtige Geräusche an seiner Wohnungstür. Als er die Tür öffnete, ergriffen zwei Frauen die Flucht. Sie hinterließen ein mutmaßliches Einbruchwerkzeug im Hausflur. Die Polizei stellte es sicher.

Personenbeschreibung:

1. Person: -ca.16-20 Jahre alt - schwarze Haare - schmale Statur 2. Person: Ca. 16-20 Jahre alt - schwarze Haare - korpulente Statur

Castrop-Rauxel:

In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in ein Geschäft auf der Ickerner Straße ein. Unter anderem mit Bargeld und Schmuck flüchteten sie unerkannt. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell