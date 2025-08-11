Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Geldbörse und Handy entwendet - 36-Jähriger leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am frühen Montagmorgen (00:45 Uhr) gerieten ein unbekannter Mann und ein 36-Jähriger aus Recklinghausen im Bereich Bochumer Straße/Theodor-Körner-Straße im Bereich einer Bushaltestelle in Streit. Im weiteren Verlauf hat der unbekannter Mann den 36-Jährigen zu Boden geschubst. Anschließend nahm er Geldbörse und Handy an sich und flüchtete. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Tatverdächtige konnte nur vage als männlich und ca. 1,70m groß beschrieben werden.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell