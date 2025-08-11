Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Geldbörse und Handy entwendet - 36-Jähriger leicht verletzt
Recklinghausen (ots)
Am frühen Montagmorgen (00:45 Uhr) gerieten ein unbekannter Mann und ein 36-Jähriger aus Recklinghausen im Bereich Bochumer Straße/Theodor-Körner-Straße im Bereich einer Bushaltestelle in Streit. Im weiteren Verlauf hat der unbekannter Mann den 36-Jährigen zu Boden geschubst. Anschließend nahm er Geldbörse und Handy an sich und flüchtete. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt.
Der Tatverdächtige konnte nur vage als männlich und ca. 1,70m groß beschrieben werden.
Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell