LPI-NDH: Kabel von etwa zehn Meter Länge entwendet

Leinefelde (ots) - Wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz ermittelt die Polizei im Eichsfeldkreis. Bereits am Freitag, 2. Mai, attackierte ein scheinbar freilaufender Hund im Bereich des Märtens Teiches in der Birkunger Straße eine brütende Stockente. Für die Ente verlief der Angriff tödlich. Das Nest wurde schließlich an eine Brutstation übergeben. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 20.15 Uhr ...

mehr