Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Huckingen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Folgemeldung: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Weiterer Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Huckingen (ots)

Aufgrund eines Tötungsdeliktes zum Nachteil eines 42-jährigen Duisburgers ermitteln seit dem 13. Juni 2025 die Staatsanwaltschaft und die Polizei Duisburg. Die Ermittler nahmen am Montagabend (30. Juni) einen 22-Jährigen fest, der im Verdacht steht, den Duisburger getötet zu haben. Da gegen den Vater (40) des 22-Jährigen ein dringender Tatverdacht wegen der Anstiftung zum Mord besteht, haben die Ermittlungsbehörden am Dienstag (1. Juli) eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6067570

In der Folge wandte sich am Dienstagabend (1. Juli) ein Zeuge aus Duisburg an die Polizei und gab den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen. Spezialeinheiten nahmen den 40-Jährigen widerstandslos in einer Wohnung in Huckingen fest. Der zuvor erlassene Haftbefehl wegen Anstiftung zum Mord wurde ihm heute (2. Juli) von der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Duisburg verkündet.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei Duisburg bedanken sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell