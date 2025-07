Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: E-Scooterfahrer liegt schwer verletzt auf der Fahrbahn- Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen

Ennepetal (ots)

Schwer verletzt wurde am 01.07.2025, gegen 20:30 Uhr, ein 48-jähriger Schwelmer bei einem Verkehrsunfall auf der Ambrosius-Brand-Straße. Nach ersten Erkenntnissen kam ein unabhängiger Zeuge an der Unfallstelle vorbei und sah den Schwelmer verletzt auf der Fahrbahn neben dem Gehweg liegen. Ein weiterer Unfallbeteiligter war nicht vor Ort. Neben dem Schwelmer lag ein E-Scooter. Er kam schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Für den Transport wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Warum der 48-jährige stürzte ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei noch weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Wenn sie Hinweise geben können, dann melden sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100. Das Fachkommissariat Verkehr hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell