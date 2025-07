Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Lkw und Roller- Rollerfahrer verstirbt noch an der Unfallstelle

Gevelsberg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 67-jähriger aus Gevelsberg verstarb, kam es am 30.06.2025, gegen 13:35 Uhr auf der Mühlenstraße in Gevelsberg. Nach ersten Erkenntnissen rangierte ein 67-jähriger Sprockhöveler mit seinem Lkw der Marke Mercedes. Dazu fuhr er rückwärts und übersah dabei den Rollerfahrer, welcher direkt seitlich hinter dem Lkw stand. Es kam zur Kollision, wodurch der Rollerfahrer stürzte und überfahren wurde. Er erlitt dabei schwere lebensbedrohliche Verletzungen. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der Gevelsberger verstarb noch an der Unfallstelle. Ein spezielles Unfallaufnahmeteam aus Bochum erschien zur Unfallaufnahme. Für die Dauer der Maßnahmen war die Mühlenstraße zeitweise vollständig gesperrt.

