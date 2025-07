Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Restaurant- Täter entwenden Bargeld

Herdecke (ots)

Durch die Manipulation eines Küchenfensters gelangten unbekannte Täter zwischen dem Abend des 29.06.2025 und dem Morgen des 30.06.2025 in ein Restaurant in der Straße Im Schiffswinkel. Im Restaurant suchten die Täter nach Wertgegenständen und durchwühlten dazu Schubladen und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 023249166 2200 melden

