Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruchsversuch in Spielhalle- Täter flüchten mit Pkw der Marke Audi

Gevelsberg (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in eine Spielhalle an der Hagener Straße kam es am 02.07.2025, gegen 03:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie ein blauer Audi vor der Spielhalle parkte. Plötzlich liefen drei drei maskierte männliche Personen aus dem Eingangsbereich der Spielhalle heraus, stiegen in den Audi und entfernten sich über die Hagener Straße in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Tatortaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass im unmittelbaren Nahbereich des Eingangs ein ausgehobener Gullydeckel lag. An der Eingangstür der Spielhalle waren Hebelmarken zu erkennen. In die Spielhalle gelangten die Täter nicht. Es entstand keine Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Audi verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der 023339166210 null melden

