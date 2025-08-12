Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Tatverdächtiger mit Fotos gesucht
Recklinghausen (ots)
Nach einer gefährlichen Körperverletzung sucht die Polizei mit Fotos nach einem Tatverdächtigen und bittet um Hinweise. Der Unbekannte soll zusammen mit einer der Polizei bereits bekannten Person eine Jugendliche aus Recklinghausen provoziert und mehrmals geschlagen haben. Der Vorfall passierte an einer Bushaltestelle an der Victoriastraße. Weitere Infos und die Fotos finden Sie hier:
https://polizei.nrw/fahndung/177270
Wer den Mann kennt und/ oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter der Tel.: 0800/2361 111 anzurufen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell