PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Tatverdächtiger mit Fotos gesucht

POL-RE: Marl: Tatverdächtiger mit Fotos gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung sucht die Polizei mit Fotos nach einem Tatverdächtigen und bittet um Hinweise. Der Unbekannte soll zusammen mit einer der Polizei bereits bekannten Person eine Jugendliche aus Recklinghausen provoziert und mehrmals geschlagen haben. Der Vorfall passierte an einer Bushaltestelle an der Victoriastraße. Weitere Infos und die Fotos finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/177270

Wer den Mann kennt und/ oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter der Tel.: 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 14:09

    POL-RE: Herten/ Castrop-Rauxel: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

    Recklinghausen (ots) - Herten: Auf der Zwickauer Straße hat ein Anwohner am Montagvormittag mutmaßliche Einbrecherinnen überrascht - die tatverdächtigen Frauen rannten davon. Gegen 09:30 Uhr hörte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses verdächtige Geräusche an seiner Wohnungstür. Als er die Tür öffnete, ergriffen zwei Frauen die Flucht. Sie hinterließen ein ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:18

    POL-RE: Recklinghausen: Geldbörse und Handy entwendet - 36-Jähriger leicht verletzt

    Recklinghausen (ots) - Am frühen Montagmorgen (00:45 Uhr) gerieten ein unbekannter Mann und ein 36-Jähriger aus Recklinghausen im Bereich Bochumer Straße/Theodor-Körner-Straße im Bereich einer Bushaltestelle in Streit. Im weiteren Verlauf hat der unbekannter Mann den 36-Jährigen zu Boden geschubst. Anschließend nahm er Geldbörse und Handy an sich und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren