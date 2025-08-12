POL-RE: Marl: Tatverdächtiger mit Fotos gesucht

Polizeipräsidium Recklinghausen

Nach einer gefährlichen Körperverletzung sucht die Polizei mit Fotos nach einem Tatverdächtigen und bittet um Hinweise. Der Unbekannte soll zusammen mit einer der Polizei bereits bekannten Person eine Jugendliche aus Recklinghausen provoziert und mehrmals geschlagen haben. Der Vorfall passierte an einer Bushaltestelle an der Victoriastraße. Weitere Infos und die Fotos finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/177270

Wer den Mann kennt und/ oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter der Tel.: 0800/2361 111 anzurufen.

