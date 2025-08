POL-PB: Einbruch-Diebstahl in Gaststätte

Paderborn (ots) - Unbekannte brachen zwischen Donnerstag, 31. Juli, 22.00 Uhr und Freitag, 01. August, 08.20 Uhr in zwei Arztpraxen an der Bahnhofstraße und am Paderwall in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung. Der oder die Täter verschafften sich jeweils über die Eingangstüren Zugang zu den Arztpraxen, durchwühlten Schränke und Schubladen und flohen in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden ...

