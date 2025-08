POL-PB: Fiat brennt im Skatepark aus - Zeugen gesucht

Paderborn (ots) - (CK) - Am Freitagnachmittag (01.08., 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Windthorststraße. Nachdem die Einbrecher beide Wohnungen durchwühlt hatten, flüchteten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand mit Schmuck in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Er kann Angaben zu diesen Einbrüchen ...

