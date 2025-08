Polizei Paderborn

POL-PB: Libori 2025 - Positive Bilanz der Polizei

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(md) Auch dieses Jahr war die Polizei für die Dauer der Libori-Kirmes vom 26. Juli bis 03. August gut aufgestellt und zieht Bilanz: Die Kreispolizeibehörde spricht durchweg von einem friedlichen Fest mit sehr geringem Kriminalitätsaufkommen.

Beim gestrigen Abschlussfeuerwerk meldete die Leitstelle der Kreisfeuerwehrzentrale kurz vor Beginn mehrere private Drohnen über der Innenstadt. Nach Ortung des Drohnenpiloten konnte dieser an der genannten Örtlichkeit angetroffen werden und stellte den Flug sofort ein. Die Ermittlungen zu mehreren Verstößen (Nachflugverbot, Fliegen über Menschenmengen, Fliegen außerhalb der eigenen Sichtweite, Überfliegen von Bahngleisen) dauern an.

Bei 84 Hilfeersuchen handelte es sich beispielsweise um die Suche nach Örtlichkeiten oder bestimmten Veranstaltungen, oder um Bus- und Bahnverbindungen. 14 vermisste Personen konnten zeitnah wieder mit ihren Begleitungen zusammengebracht werden.

Sieben Diebstahlsanzeigen fertigten die Beamten, dabei handelte es sich um Taschen- und Ladendiebstähle. 13 Platzverweise sprach die Polizei aus und führte zwei Gefährderansprachen durch.

Die Polizistinnen und Polizisten führten rund um den Kirmesbereich 91 Personenüberprüfungen durch. Hiervon kontrollierte die Polizei an den Wochenenden 47 Personen innerhalb der Maßnahmen zur Bekämpfung der Messergewalt im öffentlichen Raum und fertigte zwei entsprechende Anzeigen. Bei diesen Kontrollen stellten die Beamten ein Pfefferspray sicher.

Außerdem fertigte die Polizei eine Anzeige wegen sexueller Belästigung.

Insgesamt nahm die Paderborner Behörde acht Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten auf. Zwei davon ereigneten sich Mitte der Woche an einer Gaststätte am Kamp(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6087678), eine weitere am Auftaktwochenende in der Straße Grube (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6085398).

Der Verkehrsdienst der Polizei Paderborn war täglich im Einsatz und führte anlassbezogene Verkehrskontrollen durch. Am Auftaktwochenende ergab sich bei vier E-Scooter-Fahrern ein Verdacht auf Drogenkonsum. Entsprechende Drogenvortests verliefen positiv. Blutproben wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen alle Männer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Es drohen jeweils mindestens ein Monat Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld sowie zwei Punkte. Gegen zwei weitere Autofahrer wurden Strafanzeigen gefertigt wegen des Fahrens unter Alkohol- bzw. Betäubungsmitteln.

An neun Libori-Tagen stand die Polizei mit Rat und Tat zur Seite, und war mit der Libori-Wache am Rosentor und der mobilen Wachen am Jühenplatz präsent - bis spät in die Nacht. Neben uniformierten Beamtinnen und Beamten waren auch Zivilkräfte und Diensthundeführer im Einsatz. Gemeinsame Streifen der Polizei und der städtischen Ordnungsamts-Mitarbeiter gehörten ebenso dazu, wie Präventionseinsatze des Kommissariats Prävention/Opferschutz zum Thema Taschendiebstahl und Jugendschutzkontrollen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell