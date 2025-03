Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW mutwillig beschädigt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Freitagabend gegen 22.45 Uhr beschädigten Unbekannte in der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug der Marke SsangYong. Das Fahrzeug wurde im Bereich der Motorhaube durch Eindellungen und Kratzer beschädigt. Laut ersten Zeugenaussagen soll sich unmittelbar vor der Tat eine kleinere Personengruppe in diesem Bereich aufgehalten haben. Die Polizei in Gotha bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0067480/2025 zu melden. (rak)

