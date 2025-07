Polizei Paderborn

POL-PB: Libori: Auseinandersetzungen an Gaststätte gehen in Körperverletzungen über

Paderborn (ots)

(md) Am Mittwoch, 30. Juli kam es gegen 00.35 Uhr und 01.05 Uhr zu Streitigkeiten vor einer Gaststätte Am Kamp in Paderborn, die ihren Ausgang in Körperverletzungen fanden.

Gegen 00.35 Uhr kam es an der Gaststätte zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem Türsteher und einem Gast. Der Türsteher soll einen Gast rassistisch beleidigt und ihm den Zugang verwehrt haben. Darauf kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der sich der Türsteher im verletzte und nicht mehr dienstfähig war. Die eingesetzten Polizeibeamten fertigten zwei Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung.

Gegen 01:05 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 15 Personen vor derselben Gaststätte. Die eingesetzten Beamten stellten einen 26 Jahre alten Schweizer als Tatverdächtigen und nahmen ihn in Gewahrsam. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

