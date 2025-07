POL-PB: Taschendiebe haben auf Libori keine Chance

Paderborn (ots) - (md) Am Dienstag, 29. Juli., kam es an der Bahnhofstraße in Paderborn gegen 21.20 Uhr zum Brand eines leerstehenden Veranstaltungsgebäudes. Die Paderborner Polizei nahm einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Als die Polizei am Brandort eintraf, stand das Gebäude in Flammen. Ein Mann lief kurz darauf schreiend heraus und verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und gefährdend. Schließlich ...

