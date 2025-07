POL-PB: Alkohol - Frontalzusammenstoß beim Überholen

Paderborn (ots) - (CK) - Am späten Dienstagabend (29.07., 22:55 Uhr) befuhr eine 61-jährige Frau aus Paderborn mit ihrem Fahrrad die Heiersstraße in Fahrtrichtung Detmolder Straße. In Höhe der Hausnummer 24 geriet sie mit der rechten Pedale gegen den Bordstein und stürzte infolgedessen. Dabei verletzte sich die Frau, die keinen Helm trug, schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. ...

mehr