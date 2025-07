Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit Fahrrad - Frau schwer verletzt

Paderborn (ots)

(CK) - Am späten Dienstagabend (29.07., 22:55 Uhr) befuhr eine 61-jährige Frau aus Paderborn mit ihrem Fahrrad die Heiersstraße in Fahrtrichtung Detmolder Straße. In Höhe der Hausnummer 24 geriet sie mit der rechten Pedale gegen den Bordstein und stürzte infolgedessen. Dabei verletzte sich die Frau, die keinen Helm trug, schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN empfiehlt die Kreispolizeibehörde Paderborn das Tragen eines Fahrradhelms, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Behörde eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es hier: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell