Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubter Handel mit Betäubungsmittel und Konsum im verbotenen Bereich

Northeim (ots)

37154 Northeim, Vogts Teich, Montag, 14.07.2025, 13.05 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Montag wurde der Polizei Northeim auf einem Spielplatz an der o.g. Örtlichkeit eine männliche Person gemeldet, welcher dem 21-jährigen Anrufer Cannabis zum Kauf anbot. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeikräfte den 30-jährigen Mann an. In seiner mitgeführten Tasche fand die Polizei unter anderem Cannabis in Plastiktüten verstaut. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen unerlaubten Handel mit Cannabis verantworten.

Darüber hinaus war ein 41-jähriger Mann vor Ort, welcher sich in unmittelbarer Nähe zum Spielplatz einen Joint zubereitete und diesen anschließend konsumierte. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeit nach dem KCanG eingeleitet.

