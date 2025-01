Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrgäste greifen gegen aggressiven Mann ein - Zug stoppt

Münster - Westbevern (ots)

Mit einem hochaggressiven Mann hatte es die Bundespolizei am späten Donnerstagabend (30. Januar) zu tun.

In einem Zug von Münster nach Osnabrück hat ein 34-Jähriger durch sein auffälliges und aggressives Verhalten die Fahrgäste derart beunruhigt, dass das Zugpersonal den Zug in Westbevern stoppte. Bei Eintreffen der alarmierten Bundespolizei war der in Osnabrück lebende Italiener bereits von vier Fahrgästen am Boden fixiert worden. Die Bundespolizisten fesselten den Mann und legten ihm eine Spuckschutzhaube an. Auch während der Fahrt zur Wache nach Münster trat er massiv um sich und bedrohte und beleidigte die Beamten. Nachdem der stark alkoholisierte Mann in die Wache hineingetragen war, verbrachte der Osnabrücker den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle.

Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung. Ob es vor Eintreffen der Bundespolizei im Zug zu weiteren Straftaten gekommen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell