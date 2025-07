Polizei Paderborn

POL-PB: Tatverdächtiger nach Brandstiftung festgenommen

Paderborn (ots)

(md) Am Dienstag, 29. Juli., kam es an der Bahnhofstraße in Paderborn gegen 21.20 Uhr zum Brand eines leerstehenden Veranstaltungsgebäudes. Die Paderborner Polizei nahm einen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Als die Polizei am Brandort eintraf, stand das Gebäude in Flammen. Ein Mann lief kurz darauf schreiend heraus und verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und gefährdend. Schließlich konnte er durch die Einsatzkäfte festgenommen werden. Der Mann wirkte desorientiert und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Die Feuerwehr traf kurz darauf ein und löschte den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. An dem alten, leerstehenden Gebäude entstand nicht näher zu beziffernder Brandschaden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 29 Jahre alten, justizbekannten alten Deutschen ohne festen Wohnsitz. Die weiteren Ermittlungen dauen an.

