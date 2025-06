POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trickdiebstahl

Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Mittwochmorgen (04.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 6-jährigen Jungen und einer bislang unbekannten Autofahrerin in der Ludwigshafener Straße. Gegen 07.30 Uhr bog die unbekannte Autofahrerin aus einer Ausfahrt in die Ludwigshafener Straße ein. Hierbei übersah diese offenbar den auf der Straße fahrenden Jungen mit seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. ...

mehr