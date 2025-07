Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN: Ergebnisse der wöchentlichen Verkehrskontrollen

Kreis Paderborn (ots)

(md) In der Woche führte die Paderborner Polizei kreisweite Geschwindigkeitskontrollen durch.

Am 27. Juli gegen 22.54 Uhr maßen die eingesetzten Kräften bei Geschwindigkeitskontrollen mittels Laser auf der Driburger Straße in Paderborn einen 38-jähriger Paderborner mit seinem Audi A6 Avant mit einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern. Erlaubt sind 50 Stundenkilometer. Zudem stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Er musste mit zur Blutprobe. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Schon gegen 18.30 Uhr am selben Tag kontrollierte die Polizei einen 25-jährigen VW Golf-Fahrer aus Delbrück am Busdorfwall in Paderborn. Der Wagen wies diverse Fahrzeugmängel auf beispielsweise ein nicht zulässiges Lenkrad, nicht zulässige Schalldämpfer nebst Luftfilteranlage. Die Polizei stellte das Auto zur Erstellung eines TÜV-Gutachtens sicher und leitete ein Bußgeldverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis ein.

Am Montag, 28. Juli hielt der Verkehrsdienst gegen 22.55 Uhr einen 43 Jahre alten Paderborner an der Münsterstraße in Paderborn an. Sein Fiat wurde wegen eines defekten Rücklichts kontrolliert, allerdings erhärtete sich der Verdacht auf Drogenkonsum des Fahrers. Um 11.20 Uhr kontrollierten die Polizisten einen 24-jährigen Borchener an der Paderborner Straße/Ecke Am Knocken in Paderborn. Der Ford Fiesta-Fahrer räumte ein, am vergangenen Sonntag mittags zwei Joints geraucht zu haben. Bereits um 09.34 Uhr ergab die Kontrolle eines 22 Jahre alten Mannes in seinem Fiat an der Münsterstraße den Konsum von Cannabis.

Die drei Männer mussten nach positiven Vortests mit zur Wache, hier wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Dienstag, den 29. Juli zwischen 18:30 Uhr und 20:45 Uhr wurde an der Münsterstraße in Paderborn-Sande die Geschwindigkeit überprüft. Bei erlaubten 70 Stundenkilometern außerhalb geschlossener Ortschaften ergab sich ein Verwarngeld, die übrigen 17 Fahrzeugführenden befanden sich im Bußgeldbereich. Schnellster war ein 28 Jahre alter 7er BMW-Fahrer mit 139 Stundenkilometern in Richtung Delbrück. Ihn erwarten ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot. Am selben Morgen führten die Kräfte an der Gütersloher Straße in Hövelhof Geschwindigkeitskontrollen durch. Erlaubt sind 50 Stundenkilometern. Es ergaben sich sechs Überschreitungen im Verwarn- und zwei im Bußgeldgeldbereich. Schnellster hier war ein 32-jähriger Paderborner mit seinem Ford Fiesta mit 78 gemessenen Stundenkilometern. Resultat: Ein Bußgeld von 115 Euro und ein Punkt.

Am Mittwoch, den 30. Juli ergaben sich erneut an der Gütersloher Straße zwischen 10.45 Uhr und 12.40 Uhr fünf Überschreitungen im Verwarn- und sechs im Bußgeldbereich. Schnellster hier war ein 55 Jahre alter Mann aus der Türkei mit einem Audi Q3, der mit 32 Stundenkilometern zu viel gemessen wurde. Er musste vor Ort eine Sicherheitsleistung von 205 Euro entrichten, bevor er weiterfahren durfte.

Die Polizei Paderborn führt unter dem landesweiten Motto der Verkehrsprävention, dem #LEBEN, regelmäßig Kontrollen an besonders belasteten Unfallstellen im Kreis Paderborn durch. Im Fokus der Präventionsarbeiten sind alle Verkehrsteilnehmer. Ziel ist die Vermeidung jener Unfälle, die schwere, lebensgefährliche oder sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben.

Polizei Paderborn