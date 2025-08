Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Unfall auf Supermarktparkplatz gesucht

Paderborn-Schloß (ots)

(md) An einem Supermarkt an der Dubelohstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus verletzte sich am Mittwoch, 30. Juli ein Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto leicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17.00 Uhr parkte eine unbekannte Frau ihren Pkw augenscheinlich auf dem Supermarktparkplatz aus und übersah dabei einen 76 Jahre alten Mann mit seinem Pedelec. Dieser kam zu Fall und schien nach Rücksprache mit der unbekannten Autofahrerin unverletzt. Zeugen hatten dem älteren Herrn aufgeholfen. Sowohl der Fahrradfahrer, als auch die Autofahrerin verließen den Parkplatz. Erst im Nachgang stellte sich heraus, dass der Mann sich verletzt hatte.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfallgeschehen. Insbesondere die Autofahrerin, die ein neueres Modell eines schwarzen VW gefahren haben soll, wird gebeten, sich im Verkehrskommissariat zu melden. Auch die Kunden, die dem Mann aufhalfen, können wertvolle Zeugen sein. Hinweise gerne über die Telefonnummer 05251 306-0 an die Polizei Paderborn.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell