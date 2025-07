LPI-J: Durch Unaufmerksamkeit aufgefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Ohne die erforderliche Aufmerksamkeit befuhr ein Mann am Mittwochabend mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße. In Höhe der Bachstraße stieß er ohne Einwirkung eines anderen Verkehrsteilnehmers gegen ein Verkehrsschild und kam zu Fall. Mit einer schweren Verletzung am Bein ist der 41-Jährige anschließend durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren worden. Die ...

mehr