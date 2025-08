Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbrüchen in Paderborner Arztpraxen gesucht

Paderborn (ots)

Unbekannte brachen zwischen Donnerstag, 31. Juli, 22.00 Uhr und Freitag, 01. August, 08.20 Uhr in zwei Arztpraxen an der Bahnhofstraße und am Paderwall in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung.

Der oder die Täter verschafften sich jeweils über die Eingangstüren Zugang zu den Arztpraxen, durchwühlten Schränke und Schubladen und flohen in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Örtlichkeiten zur Tatzeit festgestellt hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 05251 306-0 bei der Polizei Paderborn zu melden.

