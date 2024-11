Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsüberwachung

Rheinzabern (ots)

Am Donnerstagabend überwachten Beamte der Polizei Wörth die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der Jockgrimer Straße in Rheinzabern. Bei erlaubten 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften mussten in etwa eineinhalb Stunden zwölf Verkehrsteilnehmer sanktioniert werden, die zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter war mit 74km/h unterwegs. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei.

