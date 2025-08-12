Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Alleinunfall mit Verletzten

Recklinghausen

Aus bislang nicht geklärter Ursache fuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Haltern am See am Dienstagnachmittag (15:45 Uhr, nach einem Überholvorgang, vor die Hauswand eines Barbershops. Dabei gingen zwei große Fensterscheiben zu Bruch.

Der Mann war zunächst auf der Rochfordstraße in nordwestlicher Fahrtrichtung unterwegs und kam nach dem Überholvorgang nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Ursache für den Unfall könnte auch ein medizinischer Notfall sein.

Der 57-Jährige wurde in ein Krankenhaus gefahren. Der Verletzungsgrad steht noch nicht fest. Ein Kunde im Barbershop wurde durch herabfallende Glasscherben leicht verletzt.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das Fahrzeug. Bei dem Unfall entstand etwa 20.000 Euro Sachschaden.

